Sabalenka kordas Wimbledoni poolfinaali jõudes Serena seitsme aasta tagust saavutust

25-aastasele Sabalenkale, kes veerandfinaalis alistas ameeriklanna Madison Keysi (WTA 18.) 6 : 2, 6 : 4, on see neljas järjestikune slämmi poolfinaal, sest nii kaugele jõudis ta ka 2022. aasta US Openil.

„Väga kurb, et ma ei saanud siin eelmisel aastal mängida. Kuid samal ajal ma mõtlesin, et okei, see on hea aeg kõike uuesti alustada,“ rääkis valgevenelanna, viidates agressorriikide mängijate keelustamisele Suurbritannia valitsuse poolt nende ATP ja WTA turniiridel ning Wimbledonil.