Eesti U20 korvpallikoondis kaotas suurelt Sloveeniale ja langes EM-il ellujäämismängudele

Eesti tegi koguni 23 pallikaotust vastaste 12 vastu. Lisaks jäädi alla ründelauas (9 vs 11). Eesti tabas küll paremini kolmeseid (23/10 vs 22/7), aga Sloveenia domineeris korvi all. Kui Eesti sai 20 kahepunktiviskest sisse 9, siis Sloveenia 36-st 25.