Neljakordne suure slämmi võitja sai 25-aastaselt emaks, lapse isaks tuntud räppar

Väljaanne People teatas, et nende allikatele tuginedes sünnitas Osaka Los Angeleses. Lapse sündi kinnitas ka värske isa. Räppar Cordae avalikustas esinemise ajal ka tütre nime. Osaka esiklaps hakkab kandma nime Shai. Profi tennisist avaldas juunis, et ta saab tütre emaks.

Osaka võitis esimese suure slämmi turniiri 2018. aastal, kui ta oli parim US Openil. US Openil võidutses ta ka 2020. aastal. Austraalia lahtistel on ta parim olnud 2019. ja 2021. aastal. Euroopas toimuvatel suure slämmi turniiridel on ta parimal juhul jõudnud kolmandasse ringi.