FOTOD | Meeste Eesti tennisemeistri selgitavad Glinka ja vabapääsme saanud Mölder

„Teadsin, et pean kohapealt hästi minema saama, kui tahan, et mul üldse mingit varianti oleks. Oleksin pidanud kahest esimesest setist ühe vähemalt võitma. Natuke on meel mõriu, et ei suuda lasta minna ja nautida mängu nagu võiks, isegi kui pole tegelikult mingeid ootusi ega lootusi peal,“ kommenteeris Raisma.