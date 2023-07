OTSE DELFI TV-s | Eesti naiste tennis saab uue meistri. Nuudi võitis avaseti ülikindlalt

Naiste üksikmängus on esmakordselt finaali jõudnud 23-aastane Maileen Nuudi (WTA 549.) ja 20-aastane Anet Angelika Koskel (ITF 360.). Mõlemad on varem Eesti meistriks tulnud vaid paarismängus.

Turniiril teist paigutust omav Nuudi alistas poolfinaalis 17-aastase Laura Rahneli 6 : 3, 6 : 2. „Arvasin, et ta on algul rohkem närvis ja üritasin stabiilsemalt mängida, aga ta alustas väga ilusti ja siis proovisin agressiivsemalt tegutseda. Sain mängu hästi sisse ja üldiselt olen rahul,“ ütles Nuudi kommentaariks. „Meil olid päris ilusad pikad pallivahetused teises setis. Ega ma varem sellele ei mõelnud, kellega finaalis tuleb mängida. Mul on Aneti edu üle väga hea meel, aga kergemaks sellest ei lähe.“