TÄNA DELFI TV-s | Auhinnatud Red Bull Slack Warrior toob Rummu karjääri kokku maailma parimad slackliner’id

„Mu esinemised on tavaliselt suurejoonelistel, aga kinnistel firmapidudel, millele pole võimalik ligi pääseda isegi piletiga,“ on Tauri Vahesaar oma slackline elustiili kohta öelnud ja lisanud: „Tõusin tuhast ja nägin elu uue pilguga. Ja nüüdseks hoiab looming mind tervena ja paneb mind ikka ja jälle uskuma, et kõik on võimalik.“

Andy Lewis, kes on üks wildcard-võistlejatest Ameerika Ühendriikidest, on võistluse eel elevil ja ootusärev, märkides, et tema ja Mickey Wilson sõidavad õige pea Eestisse. „Me ei suuda ära oodata, et lõbutseda koos teiste slackliner’itega üle kogu maailma maailma ühes kõige ainulaadsemas slackline'i pargis! Ma ei jõua ära oodata, et näha Eesti metsi, nautida iga päev sauna!“ on Lewis rõõmus, lisades, et Eestis ta varem käinud pole, mis tähendab, et see on tema jaoks 37. riik, mida külastada. „Olen nii elevil ja tänulik kõigile, kes on inspireerinud selle toimumist. Nii palju armastust, nii palju põnevust!“