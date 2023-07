TÄISPIKKUSES | Erakordne võistlus: Rummu Karjääris toimunud Red Bull Slack Warriori tiitel läks Tšehhi

Red Bull Slack Warrior on ainulaadne üks ühele võistlus, kus klassikaliste trikkide ja osavuse näitamise asemel peavad sportlased läbima unikaalsetest elementidest ja takistustest veekogu peale ehitatud raja. Eestis toimus üritus esmakordselt 2021. aastal, kui tiitli võitis kaskadöörikogemusega Eesti slackliner Tauri Vahesaar.

Värske Red Bull Slack Warriori võitja Michal Pirek tunnistas vahetult pärast võitu, et ei suuda oma võitu uskuda. „See on minu jaoks täielik ime! Aga proovisin mitte stressata ja läbida raja toetudes oma kogemustele - mitte kukkuda ega liialt pingutada. Sain sellega hakkama - olen esimene!“ kirjeldas Pirek oma emotsioone ja teed ihaldatud võiduni.

Rummu karjäär on tuntud oma märkimisväärse helesinise vee ja ajaloolise tausta tõttu ning tänu sellele oli see antud võistluseks sobivalt imeline ja ekstreemne asukoht.

Red Bull Slack Warrior on põneva 1 vs 1 formaadiga võistlus, mille esimestes voorudes võistlevad sportlased aja peale: ülesandeks on läbida rada ja takistused võimalikult kiiresti, samas vette sulpsatamata. Parimate aegade põhjal valitakse välja edasipääsejad, finaalides näeme aga alles jäänud võistlejaid võistlemas selle peale, kes esimesena raja lõppu jõuab.