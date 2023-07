Isegi Saudi Araabias saab raha otsa! Cristiano Ronaldo koduklubile määrati mängijate ostmise keeld

Ronaldost sai talvel esimene tõeline superstaar, kes Saudi Araabia kõrgliigasse siirdunud. Käimasoleval suvel on läinud lahti aga tõeline osturalli. Juuni alguses omandas Saudi Araabia avalik investeerimisfond 75 protsenti Al-Ittihadi, Al-Nassri, Al-Ahli ja Al-Hilali klubidest, et anda neile rahaline võimekus maailmastaaride palkamiseks.

Sel suvel on Al-Nassr enda ridadesse lisanud horvaadist poolkaitsja Marcelo Brozovici, kes seni pallis Milano Interis. Lisaks sooviti soetada Londoni Chelsea mängumeest Hakim Ziyechit, kuid viimane kukkus meditsiinilises testis läbi.

Kui praegu on Saudi Araabia klubidel raha palju, siis Al-Nassr on jäänud hätta ühe vana võla tasumisega. Jalgpallimaailmas hakkab sellises olukorras reeglina tegutsema FIFA, kes määrab maksmisest keeldujatele karistusi. Nüüd on pihtide vahele jäänud Al-Nassr.

Al-Nassr soetas 2018. aastal Leicester City’st ründaja Ahmed Musa, kuid osad lepingupunktid on siiani täitmata. Al-Nassril on jäänud maksmata umbkaudu pool miljonit eurot ja nüüdseks ka intress. Leicester City andis asjale ametliku käigu 2021. aastal ning nüüd on paberid jõudnud FIFA otsustajate kätte. Viimased määrasidki Saudi Araabia klubile uute mängijate registreerimise keelu. Keeld kehtib järgmise kolme üleminekuakna jooksul.

Al-Nassri juhtkond on aga kindel, et nad suudavad tekkinud olukorra siiski veel lahendada ja nad saavad peagi taas mängijaid osta ja registreerida. Väidetavalt soovitakse Leicester City ees tekkinud võlg kiiremas korras likvideerida. Esialgu on nad siiski FIFA poolt määratud keelu all.