Paikusel algab laupäeval enduro suurvõistlus

Tavapärasel Paikuse endurol on kaks katset, krossi- ja endurokatse, kuid seekord lisandub neile veel üks krossikatse Pärnu linnas, Raekülas jõe ääres, kus asub ka disc golfi rada. Võistluse 64-kilomeetrine ring algab esimesest 5-kilomeetrisest krossikatsest Vaskrääma lähedal, mis on klassikaline põllule maha märgitud kurviline katse. Järgneb klassikaline Paikuse endurokatse (8 km) teada-tuntud kohas Reiu jõe lähedal, kuid seekord paikneb katse start finišist eraldi, mitte ühes kohas, nagu enamasti. „Seal on nii turvast, liiva, kui puude vahel sõitmist, mis lõunaeurooplastele, kes on harjunud kivide otsas mägedes turnima, on midagi uut ja eksootilist,“ arvas Tõnisson.