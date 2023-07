Supernaelikud purustavad rekordeid. Rasmus Mägi: loodan endale ja treeningule, mitte jalanõudele

Neli aastat tagasi toimus jooksujalanõude turul plahvatus. Nike esitles tänavajooksuks mõeldud mudelit ZoomX Vaporfly Next%, mida hakati nimetama vedrutossuks – jalanõude all on jäigad süsinikkiust ribad, mis aitavad parandada tõukemomenti, ja paksud põrutust vähendavad vahukihid ning nende koosmõjul tekib vedruefekt. Ja rekordid hakkasid purunema. Nii meeste kui ka naiste maratoni tippmargid (Eliud Kipchoge 2:01,09 ja Brigid Kosgei 2:14,04) joosti Nike Vaporfly Next% tossudes ning tuhanded sportlased alates harrastajatest tormasid kauplusse soetama neid 300 eurot maksvaid jalanõusid. Ka sõltumatud uuringud näitasid, et vedrutossudest on tõesti kasu, sest jooksuajad paranesid 2–6%.