KOMMENTAAR | Emaduspuhkuselt naasvate tenniseproffide inspireerivad lood

Tuhkatriinulood, mis ei unune. Oleme Wimbledoni suure slämmi kulminatsiooni ootel. Sõltumata poolfinaalis tšehhitarilt Markéta Vondroušovált saadud kaotusest võib öelda, et oktoobris emaks saanud ukrainlanna Elina Svitolina jaoks on see kahenädalane periood olnud juba tohutu kordaminek. Väljakule astudes pakatab ta kirest, motivatsioonist ja mängutahtest. On südantsoojendav vaadata, kuidas mängija on asja eest kirglikult väljas. Niisuguseid näiteid on tennises ja spordis veelgi – ühed edukamad kui teised. Mis kannustab emapuhkuselt naasvaid atleete? Või on kõik lihtsalt näiline?