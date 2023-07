Juunioride maailma paremikku kuuluvat Oliver Ojakääru vaevab seletamatu tervisehäda

2016. aasta Wimbledoni noorte paarismängu võitja Kenneth Raisma näpunäidete järgi harjutav Oliver Ojakäär on tänavusel hooajal mänginud elu parimat tennist ja tõusnud juunioride maailma edetabelis kümnendale kohale (praegu 13.). Selle kõrval on Ojakäär võidelnud tülika tervisehädaga, mis on süvenenud nii raskeks, et tal on praegu keeruline treppi mööda käia.