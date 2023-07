Jalgpallilegend peab tütrele maksma 90 000 eurot lapsetoetust, tütar nõudis isale vanglakaristust

Võimudeni jõudis olukord 2018. aastal, kui Nieves tegi koos emaga Madridi kohtule avalduse, kus teatati, et kuulus jalgpallur Eto'o on Erika isa, kuid mees ise seda ei tunnista. Marca teatel kohtus Eto'o 1997. aastal toonase CD Leganesi mängijana Nievesi ema Adileusaga.

Nievesi advokaadi sõnul jäi Adileusa 1998. aastal rasedaks, kuid seejärel ei õnnestunud naisel jalgpallitähe Eto'oga enam ühendust saada. 2018. aastal pöördusid ema ning tütar Madridi kohtu poole ja testide abil õnnestuski neil tõestada, et kamerunlane on Erika isa. Kusjuures võimud jõudsid ametliku otsuseni alles mullu, sest Eto'o ei soovinud koostööd teha.

Juuli alguses vahendasid Hispaania portaalid, et asi on jõudnud nii kaugele, et tütar Erika nõuab isale juba vanglakaristust. Teisipäeval kirjutas aga Marca, et osapooled on lõpuks jõudnud kokkuleppele ning Eto'o on nõus tütrele maksma 90 000 eurot lapsetoetuse näol.