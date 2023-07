Wimbledonis reketit loopinud ja kohtunikuga vaielnud noor venelanna peab rahakotti kergendama tuhandete eurode võrra

Pärast matši kaotamist surus Andrejeva vastase Keysi kätt, kuid kohtuniku oma mitte. „Esimest hoiatust ma väärisin, olin veidi vihane. Seetõttu loopisin ka reketit,“ rääkis ta hiljem ajakirjanikele. „Teine kord on aga vastuoluline, sest ma pole kindel, et otsus oli õige. Ütlen ausalt, mul ei olnud plaani reketit loopida. Enda arust kukkusin ettepoole. Võib-olla jäi selline mulje, et viskasin reketit. Ma pole veel videot näinud. Minu silmis polnud see õige otsus, seega ma ka tema kätt ei surunud.“