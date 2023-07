OTSEBLOGI | Paide mängib Konverentsiliiga esimeses eelringis B36 Torshavniga

Paide Linnameeskond kindlustas pääsu Konverentsiliigasse möödunud hooaja Premium liiga kolmanda kohaga. Tegu on klubi neljanda eurohooajaga. Paide senine parim tulemus eurosarjades on mullune Konverentsiliiga kolmandasse eelringi jõudmine, kus kaotati tugevale Brüsseli Anderlechtile.

Tänavune hooaeg pole klubile kõige paremates toonides kulgenud, kuid uue serrblasest peatreeneri Ivan Stojkovici juhendamisel on hakanud asjad paika loksuma. Viimases viies mängus on lastud endale lüüa ainult üks värav ning seegi penaltist. Hooaja tipphetkele tullakse vastu võitlusliku 0 : 0 viigi pealt liiga liidri FC Floraga.

„Arvan, et meeskond on enam kui valmis. Mänguks on meil kindel plaan, jääme sellele kindlaks ja usume sellesse. Me teame, mida tähendab Euroopas võistelda. Just teravusest ja intensiivsusest peamegi lähtuma ning alustama,“ rääkis kohtumise eel Paide peatreener Soccernetile.