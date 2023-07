HOMME DELFI TV-s | Nädalavahetusel selguvad Eesti meistrid rannatennises

Hetkeseisuga on ITF edetabelis maailma TOP 500-s eestlastest 10 nais- ja 10 meesmängijat. Parim naismängija Renate Hinno on kohal 115 ja meesmängija Ragnar Jung kohal 278. Eestis peeti esimesed meistrivõistlused 2013. aastal. Hinnanguliselt on Eestis 500 rannatennise harrastajat ja see arv on kasvutrendis.