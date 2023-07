Hollandi ja Manchester Unitedi jalgpallilegend viibib endiselt intensiivravi osakonnas. Abikaasa: tema elu pole ohus

Esmaspäeval tegi Amsterdami Ajaxi jalgpalliklubi kaudu mehe tervise osas avalduse abikaasa Annemarie van der Sar. „Edwin on endiselt intensiivravil, aga tema seisund on stabiilne,“ sõnas hollandlanna pressiteate vahendusel. „Ta ei ole eluohtlikus seisundis. Iga kord, kui teda külastame, on ta suhtlusaldis. Peame kannatlikult ootama, et näha, kuidas olukord edasi areneb.“