Seitse küsimust kergejõustiku U23 EM-i eel. Kes on suurimad tähed? Millised on eestlaste medalilootused?

1. Mis asi on U23 EM? Alates 1997. aasta suvest üle hooaja toimuv võistlus, millel on tihe side ka Eestiga. Kadrioru staadion võõrustas selle vanuseklassi parimaid nii 2015. kui ka 2021. aastal ehk meie kergejõustikufännidel peaks sellest võistlusest ja tasemest ees olema üsna hea pilt. Eestlased on U23 EM-ide ajaloos võitnud kokku kaks kulda, neli hõbedat ja kolm pronksi. Õnnestumise korral võiks tänavu tulla sellele lisa.

2. Kes on tänavuste võistluste suurim täht? Keely Hodgkinson. 21-aastase briti talendi kodus on juba 800 meetri OM-hõbe, MM-hõbe ja EM-kuld. Ka tänavu on ta kaks staadioniringi läbinud ajaga 1.55,77, millega ta juhib maailma edetabelit. Kuid asja juures on väike konks, sest Espoos tuleb Hodgkinson starti hoopis 400 ja 4 x 400 meetris. Kuna britt on läbinud parimal juhul ühe staadioniringi ajaga 52,24, siis on ta ikkagi üks kullasoosikuid.