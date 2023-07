U17 naiskonna peatreener Raigo Tatrik EM-i eel: see on kogu võistkonna jaoks äge test

Tatriku sõnul saavad nii treenerid kui mängijad aru, et finaalturniirile pääsemine ja seal väga tugevate vastastega mängimine on suureks boonuseks. „Me ei pea mõtlema, et läheme sinna kohe poolfinaalikohta püüdma, aga läheme endast parimat andma ja loodetavasti ka mängimist nautima. See kogemus on tohutu, mis me sealt saame – seitse mängu, kus enamik vastaseid on Euroopa tipud. See on kogu võistkonna jaoks äge test. Turniir on pikk ja kui peaks mõni mäng ka ebaõnnestuma, on võimalus järgmises vigade parandus teha ja end uuesti tõestada. Oleme igal õhtul laagris ka tunnikese videosid vaadanud koos mängijatega ja vastased läbi arutanud. Kõikide kohta pole materjali, ent saame ka kohapeal neist pildi ette,“ lisas peatreener.