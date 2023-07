Wildcard'iga Wimbledonile pääsenud ukrainlanna saatis maailma esireketi kohvreid pakkima! „Nüüd lähen võtan ühe õlle“

Svitolina viimased pool aastat on üsna metsikud. Kuus kuud tagasi sünnitas Elina lapse, võistlustele naasis ta kolm kuud tagasi ning Wimbeldoni sai ta sootuks wildcardi abil. Kõige selle kõrval on ta tennisemaailmas üks suurimaid Ukraina sõjakoleduste kuulutajaid. Ja sellest hoolimata suutis ta murda ennast teisipäeval suure slämmi turniiri poolfinaali.

„Ma ei tea, mis toimub… uskumatu! Olen väga rahul, et sain võimaluse siin mängida ja suudan näidata ilusat tennist. Imeline tunne! Täna polnud üldse lihtne, sest Iga võitles iga palli eest, aga mul asjad õnnestusid,“ rääkis ta peale kohtumist.

Svitolina lubab endale võidu puhul kesvamärga

Swiatek tuli kaheksandikfinaalis šveitslanna Belinda Benciciga rongi alt välja, kuid teisipäeval kuulus kolmas sett Svitolinale. Ukrainlanna pääses kahe murde abil juhtima 4 :1 ja seda edu 28-aastane tennisist käest enam ei andnud. Svitolina võidunumbrid oli kaks tundi ja 41 minutit kestnud matšis 7 : 5, 6 : 7, 6 : 2

Svitolina tõdes, et Swiatek on tennisemaailmas tema üks lähedasem sõber. „Iga oli üks esimesi, kes aitas Ukraina inimesi ja ta oli meie rahvale toeks. Tema vastu mängida on keeruline, kuid olen enda üle uhke. Eriti tahaks tänada inimesi, kes mind tribüünil toetasid,“ lausus tenniseäss, kes poolfinaalis kohtub Marketa Vondroušovaga. Tšehhitar alistas tund varem päädinud mängus neljanda paigutusega ameeriklanna Jessica Pegula 6 : 4, 2 : 6, 6 : 4 .