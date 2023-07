AlphaTauril sai küll. Nyck de Vries sai kinga ja teda asendab vanameister

AlphaTauri juht Franz Tosti sõnul on Ricciardo tasemel sõitja. „Kuna ta on meeskonnaga tuttav, siis tema kaasamine on lihtne. Kuna tegu on kaheksakordse etapivõitjaga, siis saame kasu lõigata tema kogemustest. Täname ka Nycki väärtusliku panuse ja soovime talle tulevikuks kõike paremat,“ lausus ta.