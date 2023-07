Titaanide lahing. Poksi raskekaalu tšempion Tyson Fury läheb ringis vastamisi UFC tähega

Allikate sõnul võitlevad kaks meest 28. oktoobril Saudi Araabias Riyadhis. ESPN üritas kätte saada ka poksisarja WBC juhti Mauricio Sulaimani, kellelt uuriti, kas mängus on ka raskekaalu WBC meistrivöö. Kuid sealt vastust ei saadud, mistap võistluse reeglid on hetkel ebaselged.

Fury ja Ngannou vihjasid võimalikule madistamisele juba mullu kevadel, kui Fury alistas WBC raskekaalu tiitlimatšis Dillian Whyte'i. „Suur Francis Ngannou on täna siin. Ta on üks neid mehi, kellega ma tahaks kokku minna. Ta võib ise valida, kas soovib seda teha puuris või poksiringis, poksikinnastes või UFC kinnastes. Me saame selle teoks teha ja usun, et kõik tahavad seda näha. Tema on koletis ja mina olen koletis, mistõttu tuleks sellest titaanide lahing,“ rääkis ta toona.