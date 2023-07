FOTOD | Eesti meistrivõistlusel esimest korda tõsiselt proovile pandud Malõgina liigub kolmanda üksikmängu tiitli poole

Pidamata on veel veerandfinaalid Markus Mölder (vabapääse) - Robin Parts (3. asetus) ja Christopher Robin Klettenberg - Siim Troost (2. asetus).

Jälgi Eesti meistrivõistlusi täna ka Delfi Spordi Instagrami kanalilt . Neljapäeval ja reedel peetavad finaalid on otsepildis tasuta nähtavad Delfi TV-s. Mõlemal päeval algavad ülekanded kell 15.00.

Publikule on Eesti meistrivõistlused kohapeal tasuta. Avatud on Wimbledoni telk, kust on võimalik jälgida ka aasta kolmandal suure slämmi turniiril toimuvat.