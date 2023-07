Hyundai tiimipealik: rallis sa ei saa ohverdada jooksvat aastat järgmise hooaja edu nimel

Enne järgmisel nädalal toimuvat Rally Estoniat on pilootide arvestuses Toyotadel kolmikedu, parim Hyundai sõitja Thierry Neuville jääb sarja üldliidrist Kalle Rovanperäst maha juba 47 punktiga. Kuigi palju roosilisem pole seis ka tootjate arvestuses, sest seal on Toyota edu järgnevate ees 48 silma.

Neuville on varemgi tunnistanud, et Eesti ega Soome teed ei kuulu tema lemmikute sekka. Kuid hooaja lõpuni on veel vaid kuus võidusõitu. DirtFish uuris Hyundai pealik Cyril Abiteboulilt, kes meeskond mõtleb juba järgmisele aastale. „Asjad võivad muutuda ikka üsna kiiresti, mistõttu ei,“ vastas ta konkreetselt.

Jaanide ajal toimunud Keenia etapi järel tõdes Abiteboul üsna avalikult ja karmilt, et nende Hyundai i20 masinate kallal on veel kõvasti tööd. Küünilisem rallifänn võiks vaadata tabelisse ja mõelda, et miks ei pane meeskond kaarte ja arendustöö fookust juba järgmisele hooajale.

„Meie pilgud on endiselt selgelt suunatud sellele hooajale. Ausalt öeldes meie alal asjad ei tööta nii, et sa ohverdad jooksva aasta järgmise hooaja edu nimel. Mõnel muul spordialal, mida ma siin ei maini, need asjad töötavad küll selliselt,“ lausus vormelimaailmast rallimaailma tulnud tiimijuht. „Kuid rallis oleme viieaastases homologeerimistsüklis, mistap tänavu tehtu toob ka järgmisel aastal kasu.“

Abitebouli sõnul vaadatakse rallis lühikest perspektiivi ja seetõttu pole mõtet mõelda sellele, milline on auto viie aasta pärast. „Muidugi on ka autoralli MM-sarjas mõned piirangud, mistõttu peab leidlikult leidma viise, kuidas lahendada ja parandada olemasolevaid probleeme,“ lisas ta.