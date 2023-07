Tagasi starti? Inimõiguste kohus leidis, et kõrge testosterooni tasemega Semenyat diskrimineeritakse

„Eetiliselt pole see õigustatud, et spordi tegemiseks peaks minema ravile, sest spordi kese on tervis. Kuid spordis kehtestatud reeglid on kõigi mängijate poolt,“ märkis Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse nõukogu liikme Kristjan Port, kelle sõnul otsus tõenäoliselt seniseid reegleid uppi ei löö.