Ukraina tennisekuninganna tagasitulek tippsporti: emotsionaalsed võidud agressorriikide sportlaste üle

Ukraina sadamalinnast Odessast pärit Svitolina on senise karjääri jooksul olnud parimal juhul maailma edetabeli kolmas reket. Tema tugevaim hooaeg pärineb 2019. aastast, kui ukrainlanna jõudis neljast suure slämmi turniirist veerandfinaali kolmel. Wimbledonis ja Ameerika lahtistel oli Svitolina üks neljast poolfinalistist. Need on jäänud tema karjääri ainsateks poolfinaalmängudeks suure slämmi turniiridel.