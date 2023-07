Kylian Mbappe istutatakse pingile? Meedia: PSG juhid keelavad uuel peatreeneril klubi suurimat tähte mängitada

Mbappe ja PSG suhted on olnud juba mõnda aega keerulised. Suve alguses saatis Mbappe klubile kirja, millega andis teada, et ei soovi olemasolevat kontrahti enam pikendada. PSG president Nasser Al-Khelaifi teatas hiljuti seepeale, et Mbappe peab järgmise kahe nädala jooksul oma tuleviku osas otsuse tegema.

Al-Khelaifi sõnul on Mbappel kaks valikut. Ründetuus peab pikendama PSG-ga lepingut või sel suvel raha eest klubist lahkuma. Ründetähe enda soov on aga üks hooaeg veel PSG-s veeta ning siis tasuta klubist lahkuda.

Nii ongi osapooled lõhkise küna ees ja kumbki leer pole valmis oma soovidest loobuma. Prantslaste RMC Sport ajakirjaniku Daniel Riolo teatel on saaga võtmas hoopis uut pööret.

Jalgpalliajakirjaniku väitel on PSG valmis Mbappe't ilma lepingupikenduseta klubis edasi hoidma, kuid see ei tähenda, et ründaja ka mängida saab. „Saan teile täna öelda: Mbappe jätkab PSG-s ka uuel hooajal,“ kuulutas Riolo Prantsusmaa meedias, vahendas Goal.com. „Isegi siis, kui (juhid) teevad asja ära ja panevad ta pingile, jätkab Mbappe klubis. Ta on valmis selliseks stsenaariumiks.“

„Iga tiim suudab võita Mbappe'ta,“ jätkas Riolo. „Kuid Luis Enriquele antakse teada, et ta ei tohi teda platsile saata. See on stsenaarium, mida meile praegu pakutakse.“

Hispaanlasest loots Luis Enrique sõlmis PSG-ga kaheaastase lepingu juuli alguses. Endine FC Barcelona ja Hispaania koondise juhendaja võttis ohjad üle Christophe Galtierilt, kelle Pariisi suurklubi pärast üht hooaega vallandas.

Mbappe lõi möödunud hooajal Pariisi Saint-Germaini eest kõikide sarjade peale 43 mänguga 41 väravat.