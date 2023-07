TÄNA OTSEBLOGI | Flora alustab euroteekonda võõrsil Poola meistri vastu

Raków on küll pika ajalooga ja asutatud juba 1921. aastal, kuid suuri tegusid on nad hakanud tegema alles hiljuti. 2009. aastal oli klubi lähedal pankrotile. Raków ronis mängijate rahalise panuse abil majanduslikust kitsikusest siiski välja. 2017. aastal võideti Poola teine liiga, 2019. aastal esiliiga ning tänavu krooniti nad klubi ajaloos esimest korda meistriks. Kahel eelnenud hooajal olid nad kaela saanud hõbemedalid. Lisaks on nad võitnud viimasest kolmest Poola karikast kaks ja kaks viimast Superkarikat. 5500 inimest mahutava koduareeniga kuulutakse Ekstraklasas n-ö väikeste tiimide sekka. Kahel eelmisel eurohooajal jõudis klubi Konverentsiliiga play-off’i. Tänane Floraga mängitav matš on klubi ajaloo esimene Meistrite liiga duell.