Hea uudis korvpallikoondistele: FIBA ja Euroliiga juhid jõudsid olulise kokkuleppeni

„Kuskilt peame alustama. On hea idee, et kõik osapooled istuksid ühise laua taha ja küsiksid: „Mida me tegelikult tahame?“. Kui idee on parim võimalik produkt, siis peame selgusele jõudma, kes millest loobuma peab,“ vahendas BasketNews Euroliiga uue tegevjuhi Paulius Motiejunase hiljutisi sõnu. „Kui sellele keskendume, on kõik võimalik. Me ei pea ajama üht asja taga ning unustama mängijad ja fännid ära. Minu silmis on fännid võtmekoht, toode on võtmekoht.