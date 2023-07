Esimene nurgakivi paigas: Keila KK täiendas ridu Leedu korvpalluriga

„Mul on väga hea meel meeskonnaga liituda! Olen Keila KK kohta palju head kuulnud,“ sõnas klubi pressiteate vahendusel Denis, et on küll mänginud mitmes Baltikumi meeskonnas, kuid Eestisse pole jõudnud. „See saab olema huvitav!“



Ootused uueks hooajaks on mehel alati kõrgeimad. „Peame võitlema platsil iga palli eest, et nende eesmärkideni jõuda!“



Peatreener Peep Pahv tunnistab, et leedukat taheti meeskonda juba eelmisel aastal, kuid toona kujunesid asjaolud teistsiti. „Tänavu oli tema meeskonda toomine taas üks esimesi mõtteid ja seekord saime üsna kiiresti kaubale,“ rääkis ta.



„Eelmisel hooajal jäi meil korvi all jõust puudu, seekord püüame komplekteerimisel seda arvestada. Denis saab mängida suure ääre kohal ja pakkuda vahetust ka keskmängijale. Esimene nurgakivi on paigas ja nüüd saame uute mängijate valikuga edasi minna.“