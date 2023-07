Max Verstappeni tiimikaaslane keerulisest perioodist: mul on Red Bulli täielik toetus olemas

Verstappen on võitnud F1-s kuus etappi järjest. Samal ajal on Perez jõudnud poodiumile vaid kahel korral. Nii on üldarvestuses Verstappeni edu tiimikaaslase ja lähima jälitaja ees juba 99 punkti.

Perezi jaoks on põhiline probleem olnud kvalifikatsioon, kus ta pole juba viis korda järjest suutnud esikümnesse sõita. Möödunud nädalavahetusel alustas ta Suurbritannia GP-d alles 15. kohalt. Pühapäevase sõiduga tõusis Red Bulli sõitja kuuendaks.

„Tean, milles probleem ja see peitub laupäevas,“ tõdes Perez F1 kodulehe vahendusel, et ei saa kvalifikatsioonis enam asju kuidagi enda jaoks toimima. „Mõned asjad peame ära parandama, aga positiivne on, et pühapäeviti on meil kiirus olemas ja see on ka koht, kus päeva lõpuks punkte jagatakse.“

„Olen jätkuvalt üldarvestuses teisel kohal ning usun kindlalt, et suudan hooaja ümber pöörata ja naasta oma tasemele. Olen juba esmaspäeval simulaatoris ning meil on ideed olemas, mille kallal tööd teha,“ jätkas Perez, lisades, et tal on jätkuvalt tiimijuhtide Christian Horneri ja Helmut Marko tugi olemas. „Meeskonnas teavad kõik, milleks olen võimeline. Vahel lihtsalt läheb nii.“

Perez lisas, et enesekindluse puuduse tõttu tekivad vahed sisse. „Seda on juhtunud iga sõitjaga. Küsimus on selles, kuidas sellest üle saada,“ tõdes ta. „Kõige tähtsam on, et vaimselt olen väga tugev, olen heas positsioonis ning pole kahtlustki, et saan sellest üle.“

Perezi keerulised ajad tulid jutuks ka viimatises „Ringiga ees“ osas.

Verstappenil on kümne etapi järel liidrina koos 255 punkti. Tiimikaaslane Perez on 156 silmaga teine. Neile järgnevad Fernando Alonso (Aston Martin) ja Lewis Hamilton (Mercedes) vastavalt 137 ja 121 punktiga. Hooaeg jätkub 23. juulil toimuva Ungari GP-ga.