Saaga võttis uue pöörde: skandaali tõttu ametist taandunud peatreener soovib Kerr Kriisa meeskonda edasi juhendada

USA erinevate portaalide teatel saatis Hugginsi advokaat David A. Campbell möödunud reedel ülikoolile kirja, kus andis teada, et Huggins ei ole ametlikult teatanud kordagi ametist lahkumisest. Advokaadi sõnul ootab Lääne-Virginia ülikooli ees kohtutee, kui nad Hugginsit ametisse ei ennista.

„Huggins ei teatanud kordagi oma tagasiastumisest ülikooli juhile Gordon Gee'le või spordidirektorile Wren Bakerile ning tagasiastumiskiri saadeti uskumatul kombel hoopis sõnumiga treener Hugginsi abikaasa poolt,“ vahendas portaal sportingnews.com korvpallitreeneri advokaadi kirjas öeldut. Advokaadi sõnul oleks lahkumissoov tulnud saata ametliku kirjaga, et see kehtiks ning seega peaks Huggins endiselt ametis olema.

Esmaspäeval tegi Huggins advokaadi kaudu ka omapoolse avalduse, kus andis mõista, et pole ise teatanud otsusest lahkuda Lääne-Virginia ülikooli korvpallitiimi peatreeneri kohalt.

Ülikooli asepresident Stephanie D. Taylor teatas omakorda, et Cambpelli kiri sisaldab valeväiteid. Taylor lisas, et 17. juunil kohtus Huggins tiimiga ning andis teada, et lahkub ametist. Ta teatas ühtlasi, et ülikool ei kavatse Hugginsit tagasi võtta. „Lisaks, kui Huggins või tema esindajad püüavad avalikult mõista anda, et treener ei lahkunud ametist, siis ülikool kavatseb agressiivselt kaitsta oma positsiooni nende süüdistuste osas,“ selgitas asepresident.

Lääne-Virginia ülikool teatas juunis puhkenud skandaali järel, et senine abitreener Josh Eilert tõuseb 2023/24 hoojaks meeskonna peatreeneriks. Kevadel ülikooli vahetanud Kerr Kriisa teatas seejärel, et ei hakka uut ülikooli otsima. „Toetus ja armastus, mida Mountaineeri fännibaas on mulle ja sellele meeskonnale kahe kuu jooksul näidanud, on võrreldamatu,“ kirjutas Kriisa 25. juunil Twitteris.