Jabeur pääses Wimbledonis veerandfinaali ja läheb noolima kättemaksu

„See saab olema raske matš,“ vaatas Jabeur vastu kaheksandikfinaalile Rõbakinaga. „Ilmselt lähen eelmise aasta finaali eest kätte maksma. See tekitab minus palju mälestusi. Loodan mängida nagu täna ja lihtsalt võita. Ta on hämmastav mängija. Näete, et ta on nagu „buumbuum“ kogu aeg! Ta ei halasta, vaatame, mis saama hakkab,“ lisas ta.