PSG endise spordidirektori terav kriitika. „Me ei vaja Mbappet ja võidame ka ilma temata!“

Mbappe on öelnud, et ta ei kavatse PSG-ga uut lepingut sõlmida, mis on üleminekujuttudele hoogu andnud. Prantslase üleminek Madridi tundub vältimatu.

Mbappe PSG-s veedetud kuue aasta jooksul on meeskond võitnud viis Prantsusmaa meistritiitlit. Kõigist kirkaim auhind, Meistrite liiga, on aga võitmata. Ihaldatud trofee võitmine on meeskonna eesmärk olnud juba pikki aastaid.

Leonardo on kindlal veendumusel, et meeskond võib võita Meistrite liiga ka ilma prantslaseta. „Ta on Pariisis viibinud kuus aastat, mille jooksul on viis erinevat meeskonda võitnud Meistrite liiga ja kellelgi neist pole Mbappet. See tähendab, et ilma temata on tiitli võitmine täiesti võimalik,“ lisas Leonardo