Vihavaen USA ja Venemaa hokiliigade vahel? Moskva klubi ei lase mängijal siirduda ookeani taha

Fedotovil on kehtiv leping NHL-i klubi Philadelphia Flyersiga, kuid Venemaa hokiliiga KHL on mängija üleminekuunistustele põntsu pannud.

KHL on aga asjas teisel arvamusel. Liiga ütleb oma pressiteates, et on Fedotovi lepinguolukorra asjus NHL-iga suhelnud. KHL-i hinnangul Fedotovi NHL-i klubiga sõlmitud leping enam ei kehti. Väidetavalt on venelasel kehtiv leping Moskva CSKA võistkonnaga.