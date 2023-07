Tennise Eesti meistrivõistlustel selgusid veerandfinaali pääsejad

Klettenberg on viimasel ajal rohkem treener kui mängija, aga tema tase pole kuhugi kadunud ja sellest piisas Seemani alistamiseks. „Olin terve mängu tahtmist täis ja teadsin, et mul on veel seda mängu, mille pealt võidelda ja lõpuni joosta,“ ütles Klettenberg. „Olen viimase kuu jooksul tõsisemalt treeninud, aga muidugi nii palju ma ei harjuta nagu Seeman. Kuid ettevalmistus toimis ja jalad liikusid. Kohati olin isegi üllatunud, et kolmanda seti nii hästi vastu pidasin. Pean kindlasti kiitma oma prouat (endine tennisist ja rannatennisemängija Nell Natali Kivi - toim), kes on mu suunanud õigetesse raamidesse, et oleksin võitluseks valmis. Kahjuks ta ise mängu vaatama tulla ei saanud. Sain küll aprillis Eesti karikavõistlustel selgelt lüüa Sten Hiiesalult, aga seal oli mängude programm tihedam ja väsisin lihtsalt ära.“