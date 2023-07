Soome fänniarmee tuleb Tallinna EMile omasid toetama. Kes paneb saalis püsti suurema peo?

19. augustil toimuvale Eesti ja Soome omavahelisele mängule on põhjanaabrid juba ostnud umbes 500 piletit, kokku on soomlasi siia oodata 1000 ringis või enamgi. Et eestlased saalis vähemusse ei jääks, tuletame oma fännidele meelde, et EMi pileteid saab osta Piletitaskust!

Soomlaste fännistaap on Unibet Arena lähedal asuv Teras Beach rannavolle sisehall. Soome fännide staabi host ehk võõrustaja Kaj Kunnas rääkis, kui palju soomlasi siia oodata on ja millised plaanid neil kohapealseteks tegevusteks lisaks võrkpallimängule veel kavas on.

Kunnas on 27 aastat töötanud spordiajakirjanikuna Yles ja kajastanud soomlaste etteasteid 15 olümpiamängudel. Võrkpall on olnud üheks tema lemmikalaks ja hiljem vabakutselisena töötades on Kunnas käinud koos Soome võrkpallifännidega erinevatel EM-finaalturniiridel fännistaabi hostiks.

„Olen seni reisinud meestega, mistõttu ootan naiste EMi Tallinnas väga! See EM on mitmes mõttes väga eriline, sest me oleme ju naabrid ja Eesti meeldib soomlastele väga! Minu esimene välisreis 4-aastaselt oli samuti just Tallinnase ja sealt edasi on see riik mulle alati südamelähedane olnud,“ räägib Kunnas alustuseks oma sidemetest Eestiga.