Tsitsipas sai Wimbledoni kaheksandikfinaalis šokk-kaotuse

„Ma tunnen, et elan praegu oma unistuses. See on hullumeelsus! Olen uskunud, et suudan kõik välja lülitada ja olen saanud sellega hakkama. Elu esimene slämmi veerandfinaal pääsemine on sürreaalne. see on uskumatu! Ma ei suuda seda uskuda,“ rääkis Eubanks matši järel.