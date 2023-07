Räppo sai Aafrika karikasarja etapil Marokos viienda koha

„Viies koht on paberil päris okei tulemus ja arvan, et saan ka rahul olla, sest viienda koha punkti on nüüd taskus, aga ise sisimas tulin starti ikkagi TOP3 mõtetega,“ ütles Räppo võistluse järel. „Ujumises tulin veest koos liidritega. Vahetusalasse jõudsin teisena. Rattarajal oli vaja võtta kuus korda umbes 75-sekundilist tõusu. Alguses olin kaks ringi üksinda ees, sest mitte keegi ei tahtnud tööd tegema tulla. Võtsin vedamise enda peale, sest ma ei tahtnud, et tagant veel mehi juurde tuleks. Ilm oli palav ja rattadistantsi lõpus hakkasin tundma, et enam ei ole sellist värskust nagu alguses. Teine vahetusala ei olnud mul väga kiire ja jooksma sain 8.-9. kohal. Parandasin järjest oma positsioone ja suure osa distantsist jooksin viiendana. Enne lõppu tuli veel tagant itaallane, aga tugevama lõpuga suutsin ikkagi temast mööduda.“