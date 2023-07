Eestlaste eurovastased on muinasloos elavad poolakad, noored slovakid, tuttavad fäärlased ja Baranov

Kaks aastat tagasi murdis Flora esimese Eesti klubina eurosarja põhiturniirile. Tänu toonasele edule saavutaski Eesti tänavuseks suveks tagasi neljanda eurokoha, mille haaras endale Narva Trans . Peale Flora ja Transi astuvad sel nädalal euroväljakutele ka FCI Levadia ja Paide Linnameeskond . Mullu suutis ainsana kahe mängu kokkuvõttes mõne vastase alistada Paide, kes jõudis Konverentsiliigas kolmandasse eelringi. Nagu viimastel aastatel tavaks, siis tänu turvavõrgule või -võrkudele on kõige realistlikum lootus edu saavutada valitseval meistril. Avaringi loosiõnne oli kõige rohkem aga Paidel.

Meistrina läheb eurosuvele vastu Flora. Ent loos polnud neile armuline. Vastaseks saadi Poola tšempion Częstochowa Raków. Flora oli küll asetatud, kuid Rakówi eurokoefitsient on alles väike. Raków on küll pika ajalooga ja asutatud juba 1921. aastal, kuid suuri tegusid on nad hakanud tegema alles hiljuti. 2009. aastal oli klubi lähedal pankrotile.