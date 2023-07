Eesti koondise EM-valikmängule on oodata 1300 Rootsi poolehoidjat

Eesti Jalgpalli Liidu peadirektor Tõnu Sireli sõnul on nii suure hulga külalisfännide huvi ainult rõõmustav. „Võrreldes juunikuise Eesti - Belgia mänguga, kus osales paar-kolmsada külalisfänni, on rootslaste seas nõudlus mitu korda suurem. On hea näha, et koroonaviiruse järgselt on jalgpalliturism taastunud ja huvi mängu vastu nii suur,“ ütles Sirel.