Varrak Veesaare vigastusest: vääne on korralik ja turniir suure tõenäosusega tema jaoks läbi

Eesti kaotas Heraklionis toimuval turniiril B-alagrupi avamängus 61 : 82 Serbiale, kuid pühapäeval alistasid sinisärgid Karl Poomi 20 ja Gregor Kuuba 19 silma abil 81 : 74 Montenegro. Kuid tolles kohtumises sai viga Henri Veesaar, kes teisel poolajal enam väljakule ei jõudnud. „Ta väänas hüppeliigest, üsna tobe olukord. Fakt on see, asi oli ebamugav, vääne korralik ja turniir on tema jaoks suure tõenäosusega läbi,“ sedastas Delfile Kreekast U20 koondise peatreener Alar Varrak.

Montenegro alistamine on paberil suurepärane, kuid too võit Eestile midagi ei garanteeri. Neljasest alagrupist saavad edasi kõik neli meeskonda, kaheksandikfinaalide võitjad hakkavad selgitama esimest kuni kaheksat ning kaotajad üheksandat kuni 16. kohta, kelle seast selguvad lõppeks kõrgemalt tasemelt välja kukkujad. Varrak tunnistab, et Veesaarest ilma jäämine on edasist turniiri arvestades löök.