Kontaveiti agent: oleksid kõik mängijad sama professionaalsed ja organiseeritud, oleks see unistuste töö

Wimbledoni tenniseturniiriga profikarjäärile joone alla tõmmanud Anett Kontaveiti boksis on suurturniiridel lisaks treeneritele peaaegu alati istunud tema ema Ülle Milk ja kauaaegne toetaja hotelliärimees Tarmo Sumberg. Viimased neli aastat on nende kõrval olnud ka Prantsusmaalt pärit agent Jonathan Dasnières de Veigy (36). Ta on agendina töötanud kaheksa aastat, sellest poole Eesti esireketi kõrval.

„See on olnud imeline teekond! Mul oli suur rõõm need aastad tema kõrval veeta. Ausalt, oleksid kõik mängijad, kellega töötame, sellised nagu Anett, oleks see unistuste töö,“ ütles Jonathan Wimbledonis Eesti Päevalehele. „Ta on väga organiseeritud, professionaalne ja täiskasvanulik. Paljudega pole nii. On nauditav töötada mängijatega, kes teavad täpselt, mida tahavad.“