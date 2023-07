Selgus Rally Estonia avatseremoonia üks peaesineja

Eesti Laulu võitja ja komeedina kuulajate südametesse kihutanud ALIKA on üks peaesineja WRC Rally Estonia suurejoonelisel avashowl, kus 20. juulil tuuakse Tartu Raekoja platsil publiku ette taas suur osa Eesti muusika koorekihist. „Mul oli suur au esineda Rally Estonial ka eelmisel aastal. See on siiani üks mu lemmikkontserte ning väga tore on sel aasta tagasi olla. Olen väga elevil, et saan seekord esineda natuke teises vormis ja väga erilise programmiga. Ootan seda kontserti juba väga,“ ütles ALIKA pressiteate vahendusel.

Tänavu Eurovisioni lauluvõistlusel lauluga „Bridges“ kaheksanda koha saavutanud ALIKA on hetkel Eestis üks nõutuim artist. ALIKA ja Hollandi tuntud muusikaprodutsendi Wouter Hardy koostöös sündinud hitti „Bridges“ on Spotify keskkonnas tänaseks kuulatud ligi 9 miljonit korda ja see on jõudnud mitme välisriigi muusikaedetabelisse. ALIKA on muusikaga tegelenud juba neljandast eluaastast, ta on väga edukalt esinenud mitmetel kodu- ja välismaistel konkurssidel ja 2021. aastal krooniti ta Eesti Otsib Superstaari 8. hooaja võitjaks. Tal on leping plaadifirmaga Universal Music ning omanimeline bänd.

ALIKA on vaid üks esinejatest traditsioonilisel WRC Rally Estonia avatseremoonial, mis algab neljapäeval, 20. juulil kell 18.00 Tartu Raekoja platsil, kuhu ralli ajaks püstitatakse spetsiaalne suurte ekraanidega poodium. Tänaseks on avalikustatud, et piduliku avamisõhtu lõpetab legendaarse rahva lemmiku Terminaatori kontsert, kuid saladuses on veel mitmete artistide nimed, kes astuvad üles show esimeses osas koos ALIKAga.