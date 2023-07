Pooleldi eestlane Suninen: minu pikk leping Hyundaiga ei tähenda midagi, kui pole tulemust

Suninen on eestlastele poolenisti oma poiss, sest elab juba tükimat aega siinmail. Tema kolleeg, valitsev maailmameister Kalle Rovanperä pühkis Eestimaa tolmu jalgelt, kui rikkaks sai, ja kolis Monacosse. Suninen püsib esialgu siin ja on Rovanperäst vaat et õnnelikumgi, sest sai pärast paari vaheaastat, kui tegi Rally2 sarjas nii-öelda projektipõhist tööd, Hyundai tiimis taas WRC ehk Rally1 autosse istuda.