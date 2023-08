PREMIUM LIIGA ÜLEMINEKUTE HINDED | Levadia tugevnes, Flora nõrgenes, Kalju noorenes ja Paide vangerdas aafriklastega

Eesti suurklubid pidasid eurosarjas oma viimased esimese eelringi mängud 20. juunil. Selle järel oleks ideaalne aeg anda tuld kohalikus liigas, sest väljas on vuti vaatamiseks ideaalne kesksuvi. Teate küll... lähed sõpradega staadionile, jood päikese käes õlut, arutad maailma asju ning vaatad taustaks jalgpalli. Reaalsuses on sellega siiski „väike“ mure, sest järgmine meistriliiga täisvoor toimub alles eeloleval nädalavahetusel ehk kalendris on kahenädalane paus.

Miks? Auk jäeti eurosarjade teise ringi matšide jaoks. Jep, need, kuhu ükski Eesti klubi ei jõudnud. Samuti ka Tipneri karikasarja kohtumistele. Jep, need, kus Kuressaare ja Tammeka said möödunud nädalal vastaselt loobumisvõidud. Daamid ja härrad, see on Eesti jalgpall! Õnneks hoidis kohalikku vutti elus 31. juuli hilisõhtul sulgunud üleminekuaken, kus juhtus nii mõndagi põnevat. Ja naljakat. Vaatame asjad üle. (Ääremärkus. Kui siinkirjutajal jäi mõni liitumine või lahkumine kahe silma vahele, siis andke kommentaariumis teada. Olgem ausad – suurem osa meeskondi tänapäeval ei viitsi meediale pressiteateid liitumistest saata. Hirm on arusaadav, sest äkki mõni meediamaja korjab loo üles, avaldab selle ning klubi saab koos sponsori logodega pilti. Õudne mõeldagi. Eesti jalgpall peab olema ikkagi mõnesaja hullu hipstervärk, kus peab ise jalgpall.ee lehelt koosseise vaatama ja liitujaid otsima.)