PAF LIIGA 42 ÜLEMINEKU HINDED | Keila ja Kalev/Cramo tegutsesid kindla peale, TalTech noppis talente ja Rapla kahtlase taustaga ameeriklasi

Enne hinnete juurde minekut paar tähelepanekut, mis sel korral on pikem soigumine ja lugeja võib sellest julgelt üle hüpata. Tegelikult ka. Niigi tuli 37000-tähemärgiline eepos ehk sellega saaks sisuliselt pool Eesti Päevalehte ära täita, aga õnneks internetis ruumi veel on.

1. Ausalt öeldes oleks tänavu hinnete panek sootuks ära jäänud. Eelmisel aastal tegin seda jupi kaupa, kui nädala-kahe tagant kirjutasin seitsmest kuni kümnest mehest. Oli väga mõnus tempo. Tänavu oli augusti alguseks ametlikke liikumisi toimunud nii vähe, et tahtsin natuke oodata. Kuid siis hakkasid klubid järjepanu mehi välja kuulutama, aga samal ajal olid ees tegevused esmalt Eesti koondisega ja seejärel korvpalli MM-iga. Lisaks ootasin, et Tallinna Kalev kuulutaks mõne mehe ametlikult välja, kuid peagi sain aru, et nad ei suvatsegi seda teha. Muidugi pole nende koosseis üleval veel ka Paf liiga kodulehel. Jep, 2023. aastal peab liitujaid otsima üles pildistatud protokollidest. Super. Nii avastasin ühel hetkel, et peaksin korraga kirjutama enam kui 40-st üleminekust, mis tundus väga suur ettevõtmine. Olin juba käega löömas, aga mingi hetk kirjutas keegi meili: