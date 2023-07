Wimbledoni veerandfinalist soovib pääseda „maailma rikkaima tennisisti“ hüüdnimest

Hüüdnime teema kerkis üles peale võidukat kaheksandikfinaali, kus ta alistas 6 : 1, 6 : 3 ukrainlanna Lesja Tšurenko. „Tean, et inimesed kutsuvad mind nii, aga see pole minu isiklik raha. See on mu vanemate raha, aga mu perekond on tõepoolest USA-s üsna tuntud,“ rääkis Pegula. „Oleks tore, kui inimesed mind nii ei kutsuks. Aga kas ma hoolin sellest? Pigem mitte. Ma ei usu, et see on oluline, kui palju teil on raha.“