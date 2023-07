Lauas hätta jäänud Eesti U18 korvpallikoondis kaotas suurelt nii Lätile kui ka Leedule

Ka Killing pööras tähelepanu sellele, et tema hoolealused jäid lauas hätta. „Kui me kaotame kõik mängud lauas, siis ega meil väga palju võimalusi ei teki. Samas ma arvan, et tegime mängupildi mõttes selle suve parima mängu - protsessi on näha. Jällegi, lauavõitlus ja üks ühele kaitse on probleemiks. Üks-üks kaitse on paranenud, aga peame nüüd terve nädal lauavõitlusega tegelema, et selle osakonna korda saaks,“ rääkis peatreener.