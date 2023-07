Petter Solberg poja Oliveri ERC-etapi võidust: ta oli nagu soomlane

2003. aastal autoralli maailmameistriks tulnud Petter Solberg tõdes etapi järel, et Oliver oli sel korral erakordselt keskendunud. „Ma pole teda intervjuudes kunagi sellisena näinud. Ta oli nagu soomlane, sest vastused olid väga lühikesed. Kuid tundus, et see töötas. Tema esitus avaldas muljet, sest temalt ootasid tulemust nii fännid kui ka ta ise,“ sedastas 48-aastane isa Dirtfishile.

Oliver tunnistas, et tegu oli tema karjääri ühe parima võistlusega. „Mul on palju võite, aga see on ilmselt kõige erilisem, sest see oli minu koduralli,“ rääkis rallitalent. „Ka mullu Rootsis Rally2 arvestuse talveralli võit oli eriline, kuid sel korral olime mu kodule lähemale. Sain läbi nädalavahetuse tõsiselt Haydeniga võidelda, mistõttu oli ralli lõbus ja samal ajal ka väljakutsuv.“